Tankwagen vol mazout kantelt op Europalaan 01 februari 2018

02u45 0 Genk Op de Europalaan in Genk, niet voor het kruispunt aan de oprit met de E314 is woensdagvoormiddag een tankwagen half omgekanteld.

Het zwaargewicht reed richting Genk-centrum en werd ingehaald door een voertuig dat pal voor de vrachtwagen stopte aan de verkeerslichten. De vrachtwagenchauffeur moest in de remmen gaan, waarop het achterste deel van de tank wegschoof. De tank, die gevuld bleek met mazout, kwam met een harde smak op het wegdek terecht. Als bij wonder raakten geen andere voertuigen beschadigd. Brandweer Genk moest ter plaatse komen om de massa gelekte mazout te neutraliseren. Met een brandweerslang konden ze een soort buffer bouwen die ervoor zorgde dat niet nog meer mazout in de berm terechtkwam. Een gespecialiseerde takeldienst van Ham kwam ter plaatse om de mastodont weer op zijn wielen te krijgen. Rond 13 uur was rijbaan weer vrij voor alle verkeer. (MMM)