Tafelen in een mijndecor

zorgt voor een extra touch Partaasch in Waterschei LXB

21 januari 2019

12u00 0 Genk Tafelen in een uniek decor verhoogt niet enkel het comfort in een restaurant. Het geeft ook een meerwaarde aan een avondje uit eten gaan . Partaasch in Thor Central, het oud-hoofdgebouw van de mijn in Waterschei, is daar een goed voorbeeld van. 30 geleden ging de mijn dicht en kwam een eind aan het delven van het Zware Goud. Vandaag doet het restaurant subtiel aan de mijn terugdenken. Boven elke tafel hangen mijnlampen als lichtbakens. Vogelkooitjes verwijzen naar kanaries die kompels mee in de ondergrond namen als waarschuwing voor mijngas. Een kolenemmer doet dienst als wijnkoeler. Lagen steenkool worden visueel voorgesteld met zwart geblakerde lagen hout die de wand van Partaasch aankleden.

Delen

Partaasch staat in het Genker dialect voor partager. Hetgeen in het mijnjargon staat voor het delven en verdelen van kolen. In Partaasch kan je gerechten delen met je tafelgenoten. We kregen een charing menu van drie gangen met gerechten om duimen en vingers van af te likken. Alle credits voor de jonge chefkok die ons hemelse gerechten uit de wereldkeuken liet proeven. Het moet gezegd dat de mengeling van gerechten zorgt voor een verkwikkend palet van smaken. En de bediening aan tafel door een kelner met zwarte handschoenen aan maakt het etentje helemaal af.

Werelds

De wereldse toets ontdekken we al bij de amuses: nabashi met pistache en korianderzaad, dimsum van parelhoen en zwarte sesam en een pita met gegaarde lamsschouder. Een prima en smakelijke voorbode op wat volgt. Het voorgerecht was een culinaire voltreffer met hamachi op drie manieren: sushi met limoen en wasabi, ceviche met avocado en paprika met tomaten en olijven. Het hoofdgerecht lijkt simpel maar de presentatie en de smaak van hert met spruitjes en raap spreken dat tegen. Het hertenvlees is a point gebakken zoals wild hoort te zijn. Als kers op de taart kwam het dessert op tafel. Een toemaatje van chocolade met sinaasappel en glühwein - een niet-alledaagse combinatie maar lekker - zag eruit als een kunstwerk. Op het eerste zicht zonde om het te verorberen. De smaakpapillen werden een laatste keer getest met een bol ijs in een kop en een lang koekje met daarop enkele bolletjes chocolade die fijn afgewerkt zijn met sinaasappel en glühwein.

Scores

eten: 9.

bediening: 8,5.

comfort: 8,5.

Prijzen

voorgerecht: 10 tot 18 euro.

hoofdgerecht: 20 tot 38 euro.

dessert: 1O tot 15 euro.