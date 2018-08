T2 Campus leidt straks 1.300 technici op 31 augustus 2018

02u42 0 Genk De T2 Campus in het Thorpark van Waterschei werd gisteren officieel geopend. Vanaf maandag zullen er 1.300 cursisten een van de 300 opleidingen rond techniek en technologie volgen. Want Limburgse bedrijven smeken om goed opgeleide, technische talenten.

Het hagelwitte opleidingscentrum opende gisteren voor het eerst de deuren in aanwezigheid van gouverneur Herman Reynders, Vlaams ministers van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en burgemeester Wim Dries (CD&V). Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB: "Limburg telt 5.000 openstaande vacatures, waarvan 1.000 technische jobs. Met dit opleidingscentrum willen we die jobs mee helpen invullen." Ook bedrijven springen op de kar. "Al honderd bedrijven werken mee", zegt Tinne Lommelen van VDAB Limburg. "Daardoor kunnen we opleidingen op maat van de bedrijven aanbieden." En middelbare scholen uit heel Limburg kunnen naar de campus komen om met de nieuwste technologie en apparatuur kennis te maken.





Niet alleen de opleidingen en de apparatuur, ook het gebouw op zich mag er wezen. Burgemeester Wim Dries: "De campus huisvest het neusje van de zalm inzake technologie. Hier leer je werken in de fabriek van de toekomst. Een ander pareltje is zeker ook het energie- en demohuis, een levensgroot huis waarin je kan experimenteren met de modernste technieken." (LXB)