Supportersvereniging haalt zwaar uit naar burgemeester voor rellen na match tegen Besiktas “Ik begrijp de frustraties supporters, ik sta open voor een gesprek” LXB

13 november 2018

12u00 0 Genk De rellen die uitbraken na afloop van de match die Racing Genk vorige donderdag speelde tegen Besiktas met vocale steun van 2.500 Turkse fans uit Limburg en ver daarbuiten, blijven voor beroering zorgen. De agenten werden bekogeld met stenen, vuurwerk en dranghekken. Hierbij liepen een agent, twee politiepaarden en enkele supporters letsels op.

Rudi Claessens, voorzitter van OSV (de overkoepelende supportersvereniging, red.), schreef een open brief op Facebook waarin hij vooral burgemeester Wim Dries en schepen Ali Caglar de levieten leest. “Als hoofd van de politie begrijpen we de beslissingen niet die de burgemeester nam om de veiligheid na de match te waarborgen”, zei Rudi Claessens. “Beslissingen die mee de rellen hebben veroorzaakt, vindt de man.

Indringers

“Het project en de bijhorende organisatie die door de burgemeester werd opgezet heeft onze club en z’n achterban ten onrechte in een verkeerd daglicht geplaatst. Toen we na de match het stadion verlieten, stond een indrukwekkende politiemacht klaar. Kennelijk met de opdracht om Genkse fans geen kans te geven zich naar het themacafé aan de hoofdingang van het stadion te begeven. Plots werden de Genkies geviseerd. Ze konden zich niet meer vrij bewegen rond hun eigen stadion. Ze voelden zich behandeld als indringers”, vervolgde Claessens. “Wat bleek? Bezoekende fans konden zonder problemen gaan en staan waar ze wilden. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.”

Dialoog

Burgemeester Wim Dries ontkent de aantijgingen aan z’n adres. “Ik gaf de politie niet de opdracht een onderscheid te maken in de aanpak van supportersgroepen”, wierp hij op. Hoewel hij wordt aangevallen, stelt hij zich open op tegenover OSV. “Ik begrijp de frustraties bij de supporters, maar ik ben bereid in dialoog te gaan met de fanclubs, ze mogen me contacteren.”

Ook schepen Ali Caglar krijgt van Claessens een veeg uit de pan. “Ik ben zwaar ontgoocheld in Caglar. De afspraak was dat enkel Turkse gezinnen uit Limburg in aanmerking konden komen om de wedstrijd bij te wonen, maar dat is niet het geval geweest”, aldus nog de voorzitter van OSV. “Er werden ook vouchers (na grondige controle van Turkse fans konden ze tegen een ticket worden geruild) bezorgd aan Turken uit héél België.”

Verontschuldigingen?

Ali Caglar betwist het bestaan van een dergelijke afspraak. “Het is de harde kern van Genk die de politie aanviel”, merkte Caglar op. “Ze hebben zich voorbeeldig gedragen. Waarom steekt OSV niet de hand in eigen boezem? Waarom veroordelen ze niet het gedrag van hun harde kern”, vraagt hij zich nog steeds af. “Ik heb tot nog toe geen verontschuldigingen gehoord. Turkse supporters, die in de nabijheid van het stadion wonen, werden aangevallen.”