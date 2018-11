Supporters Racing Genk geven

7000 kilo snoep aan kinderen LXB

26 november 2018

12u00 0 Genk De supporters van Racing Genk hebben opnieuw massaal gereageerd op de oproep van de club en de Overkoepelende Supporters Vereniging (OSV), die meer dan 30 fanclubs van KRC Genk groepeert, om zoveel mogelijk snoep mee te brengen naar het stadion. Samen lieten ze welgeteld 7.000 kilo snoep achter. De Limburgse Sint-Vincentiusverenigingen gaan de snoep zakjes aan Sinterklaas en z’n Pieten bezorgen die ze op hun beurt uitdelen aan kinderen van de kwetsbare en kansarme gezinnen.

“Nu hebben we de grootste Sinterklaasactie ooit in de geschiedenis van de club gehouden”, vertelde Rudi Claessens, de OSC- voorzitter van KRC Genk. “De Sint was nu vergezeld van 125 Zwarte Pieten. Ze hebben op kosten van de club en OSV 2.000 zakjes snoep uitgedeeld aan de honderden kinderen die met hun ouders naar de match zijn komen kijken. Daarna konden ze nog met de Sint op de foto en mochten ze op z’n schoot zitten.”