Supporters maken lentefeest- en communiefoto’s in decor van KRC Genk Birger Vandael

23 maart 2019

17u40 0 Genk Zaterdagmiddag konden jonge supporters van KRC Genk hun lentefeest- en communiefoto’s laten maken in en rond het stadion van KRC Genk. De geluksvogels kregen er zelfs meteen een rondleiding in het stadion bij.

Er waren in de Luminus Arena geen spelers aanwezig, omdat een gedeelte mee is met de nationale ploeg en een ander deel een dagje vrij had. Dat kon de sfeer echter niet verpesten. De 6-jarige Lukas uit Oudsbergen genoot met volle teugen van de unieke ervaring. “Mijn man is een groot supporter van Genk en heeft zijn zoon meegesleurd in zijn fanatisme", lacht mama Veronique. “We zagen vandaag de perszaal en de kleedkamers en maakten foto’s in de tribune. Ook mascotte Genkie was erbij. Natuurlijk komen we soms ook kijken naar de wedstrijden, als het niet te laat is, maar dit was toch anders. Lukas doet zijn lentefeest en naast de mooie foto’s was het een onvergetelijke dag.”

Het kastje van Malinovskyi

Bent (7) uit Koersel is zelf supporter geworden van Genk. “Hij is een paar keer komen testen en op die manier werd hij verliefd op de club", vertelt mama Ilse. “Alles was mooi, al sprong een passage bij het kastje van Ruslan Malinovskyi in de kleedkamer er wel uit. Verder is Bent ook fan van Trossard en... mja, vroeger ook van Pozuelo”, knipoogt ze. “Op 30 mei doet Bent zijn eerste communie.” Mogelijk viert de jonge fan enkele weken ervoor al de titel van Genk.