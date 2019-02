Supporters bowlen met

spelers van Racing Genk LXB

05 februari 2019

16u53 1 Genk Op initiatief van de Overkoepelende Supporters Verenigingen of het OSV dat 28 fanclubs van Racing Genk telt, hebben zo’n 140 supporters, spelers, trainers en mensen van de technische staf van de Genker voetbalclub tegen elkaar partijtjes bowling gespeeld in Diepenbeek. ‘We doen het al voor de 15de keer”, stelt Rudi Claessens, de voorzitter van het OSV. “Kwestie van de band tussen de spelers en de supporters te versterken. Het is chique dat alle spelers en trainers ondanks een drukke agenda toch nog een gaatje vinden om te komen bowlen in een ongedwongen en ontspannen sfeer”, legt hij uit.

De bowlingteams bestonden uit kleine groepen supporters die versterkt worden door een speler, trainer of iemand van de technische staf van KRC Genk. Zo werd Frank Haeldermans uit Laakkdal, hij is al sinds de fusie van KFC Winteslag met Thor Waterschei tot Racing Genk (1988) fan van de club, gekoppeld aan de Deense flankspeler Maehle. “Een vriendelijke jongen die makkelijk contacten legt”, bekende hij. “Het is de eerste keer dat ik mee mag bowlen met de spelers. Zo leer je hen op een andere manier kennen.” Keeper Nordin Jackers uit Lanaken vindt het bowlen aangenaam en nuttig. “Via het spel ontstaan spontaan contacten die zowel goed zijn voor de supporters als voor de spelers”, stelde hij.