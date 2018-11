Succesvolle migrantenjongeren als

voorbeeld om verder te studeren LXB

13 november 2018

00u00 5 Genk Limburgse jongeren met een migratieachtergrond stromen te weinig door naar het hoger onderwijs. Slechts een op de drie studeert aan de unief, bij de hoge scholen een op de zes. “Amper vijf procent onder hen behaalt bij ons een diploma”, bekende Luc De Schepper, rector van de Universiteit Hasselt. Veel te weinig, vindt hij. Om méér jongeren naar het hoger onderwijs te laten doorstromen en te zorgen dat ze een diploma behalen, wordt in de provincie het PEP (Positieve Educatieve Psychologie)- project uitgerold.

“We zoeken naar rolmodellen”, stelde Nisrine Hajjaji, studente rechten die voor een jaar is aangeworven om PEP in Limburg te coördineren. “Jongeren die wel verder studeren, hun diploma hebben behaald en een goeie job hebben. We zoeken naar succesvolle jongeren met eenzelfde migratieachtergrond. Om hen te vinden doen we niet enkel een oproep naar sterke figuren die de jongeren als voorbeeld nemen om zelf verder te studeren.” Bovendien trekken medewerkers van PEP- Limburg naar de scholen om jongeren van allochtone origine aan te sporen hogere studies aan te vatten en vol te houden. “We zijn al in Genk gestart, waar we toch al 45 klassen hebben bezocht. We geven uitleg over wat PEP inhoudt en hoe we te werk gaan.”

Coaches

Naast de rolmodellen wil PEP hier Math Clubs oprichten. “Hier krijgen studenten extra ondersteuning in wiskunde”, lichtte Nisrine toe. “In deze clubs geven we bijlessen in wiskunde. Met PEP zijn we al bezig in de provincie Antwerpen. Wel, de leerlingen die zes maanden lang bijles kregen, behalen significant meer punten in wiskunde.” PEP- Limburg gaat ook de boer op met coaches. “Ze gaan jongeren en hun ouders thuis bezoeken. Samen bespreken ze de schoolresultaten en gaan na wat er kan worden gedaan om de prestaties op school te verbeteren. De coaches gaan de jongeren en ouders waar mogelijk begeleiden.”

PEP- Limburg komt er niet enkel omdat de nood aan een grotere doorstroom van migrantenjongeren naar het hoger onderwijs groot is. Ook het succes van PEP in de provincie Antwerpen draagt bij tot de opstart in Limburg. “Daar zitten nu 140 jongeren in ons coachingproject”, aldus Rihab, de zus van Nisrine die PEP in de beide provincies opvolgt. Mer info vind je op peplimburg@gmail.com.