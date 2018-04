Studenten PXL zoeken thuis voor asielhonden en -katten met dag voor dierenplezier BIRGER VANDAEL

17u21 0 Genk Enkele studenten communicatiemanagement van de PXL Hasselt organiseerden afgelopen zaterdag een dag vol dierenplezier ten voordele van het Genkse dierenasiel. "Het is de bedoeling dat honden en katten zo snel mogelijk een nieuwe thuis kunnen vinden", aldus mede-organisatrice Truus Horemans.

De studenten moesten tonen dat ze organisatorisch iets op poten konden zetten en dat deden ze heel letterlijk. "Eén van ons werkt al als vrijwilliger voor het dierenasiel en zo kwamen we op het idee om iets voor hen te doen. Uiteraard was het niet mogelijk om meteen een hond of kat mee te nemen vanop het event, want eerst moet men wel zeker zijn dat de adoptieouders over de juiste thuisomstandigheden beschikken. Je kon wel al een diertje 'reserveren'", vertelt Truus.





'Een Beestenboel voor het goede Doel' bevatte heel wat leuke activiteiten voor de bezoekers. Met een 'doggy date' en een 'cat-walk' kreeg je alvast meteen een klik met de diertjes. Op de snuffelmarkt was het dan weer mogelijk om je trouwe viervoeter te verwennen en ook zelf eventjes te smullen. Doorheen de ganse dag waren er ook Pet Talks, demonstraties, workshops en zorgde Radio GRK 107.4 FM voor muziek vanop het event. Dankzij het goede weer mochten we 500 aanwezigen ontvangen", is de organisatie tevreden.