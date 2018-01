Studenten ontwerpen het Genk van de toekomst 24 januari 2018

02u45 0 Genk Hoe moet Genk er in de toekomst uitzien? Met die vraag trok het stadsbestuur naar de studenten architectuur aan de universiteit van Hasselt. Het resultaat? Enkele opmerkelijke ontwerpen, te zien in de gang van shopping twee.

Zo'n 45 studenten sloegen aan het brainstormen en maakten ontwerpen om van Genk een groene en leefbare stad te maken. De architecten in spe voorzien in de binnenstad liefst 6.700 vierkante meter groen. "We weren de auto ook zoveel mogelijk uit het centrum", zegt Bjorn Vanden Abeel, een van de studenten die meededen aan het project Future Heritage. "We creëren straten met bomen, struiken en bloemen en met zitbanken en hoekjes om op adem te komen." Extra aandacht gaat naar vlotte fietsverbindingen. Nog opmerkelijk: de Evence Coppéelaan, een weg met tweemaal twee rijstroken plus middenberm, is ingekrompen tot een weg met enkel twee rijstroken. "Want daar zien we kansen voor de bouw van woontorens en extra groen." (LXB)