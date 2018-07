Student ruilt tekeningen voor maaltijd en bed 13 juli 2018

02u46 0 Genk Student Pieter Kabergs (24) trok voor zijn masterproef een maand lang naar Amsterdam. Met een rugzak, 350 euro zakgeld, een maatpak en tekengerief verbleef hij een maand in de grootstad. "Ik wilde nagaan of ik de tekeningen kon ruilen voor een maaltijd en een bed."

"Ik heb niet als een clochard moeten dolen in de stad", zegt Pieter, die afgestudeerd is als master in grafische vormgeving aan de PXL-hogeschool. "Niet één nacht heb ik onder de blote hemel geslapen. Ik lag elke dag in een zacht bed."





Niet evident om bij wildvreemden te mogen slapen? "Ik heb soms moeten bedelen voor een bed of maaltijd. Kennelijk kwam ik betouwbaar over. En m'n kostuum heeft me daarbij een stuk geholpen", aldus Pieter.





Paaldansen

Z'n trektocht leverde 100 tekeningen op. "Uit de losse pols gemaakt", legt hij uit. "Zo bood een meisje me spontaan een bed aan. Uit dank heb ik haar kleurrijk terras getekend." Een volgende halte was bij een vrouw die hem een les in paaldansen gaf. "Niet in de rosse buurt. Op een lunch maakte ik kennis met haar. Op haar slaapkamer had ze een paal staan en die mocht ik uitproberen. Het was de max."





De trip naar Amsterdam krijgt een vervolg. "Ik schrijf er een boek over. Hierin komen alle tekeningen met verhalen van de mensen die ik heb ontmoet. Van één zaak ben ik zeker: Ik wil als tekenaar m'n boterham verdienen." (LXB)