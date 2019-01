Storm, de kameel van Koen van Mechelen stierf door vuurwerk Kunstenaar roept op om stil vuurwerk te gebruiken Dirk Selis

09 januari 2019

14u54 0 Genk De knallen van het vuurwerk dragen ver en dieren zijn erg gevoelig. Storm, een van de kamelen van kunstenaar Koen Vanmechelen brak op oudjaar zijn nek. De kunstenaar en zijn vrouw Inge zijn er het hart van in. “Ik ben de laatste om te zeggen wat mensen moeten doen, maar toch: Kunnen we het even met stil vuurwerk doen jongens?”

“Pas ‘s ochtends vonden we hem. Dood door vuurwerk. Mijn echtgenote Inge en ik begrepen onmiddellijk wat er was gebeurd. Toen de knallen begonnen, was onze kameel Storm zeer hevig geschrokken. Hij draafde weg, struikelde en brak zijn nek. Pure en oncontroleerbare paniek. En dit nota bene in één van de meer stille en groene gebieden van ons land. Maar de knallen van het vuurwerk dragen ver en dieren zijn erg gevoelig. Storm brak zijn nek, ons hart werd gebroken. Oudjaar is traditioneel een horrornacht voor onze dieren, voor vele, voor alle andere dieren. En dat voor een kwartier knalplezier.” vertelt Koen Vanmechelen die vanuit La Biomista in Genk opereert. Maar veel van zijn dieren, waaronder Storm verblijven elders in Limburg op een locatie die de kunstenaar liever voor zichzelf houdt.

MECC

Storm maakte deel uit van het kunstproject MECC in 2015 tijdens de Biënnale in Venetië, wat stond voor voor Mushroom, Egg, Chicken, Camelid. Oftewel: paddenstoel, ei, kip en kameelachtige. Met die vier elementen bouwde Vanmechelen zijn een expo op, in feite een labo om een natuurlijke kringloop te onderzoeken. De mest van Storm de kameel werd gebruikt om oesterzwammen te kweken. De zwammen komen in het menu van de kippen terecht. De kippen leggen eieren. Mensen eten eieren. “Kameelachtigen zijn taaie beesten”, vertelde Vanmechelen daarover. “Ze zijn enorm resistent tegen virussen. Dat is interessant voor de mens, alleen kunnen die eigenschappen nog niet algemeen op mensen worden toegepast. Kan een kameel de mens beter wapenen tegen ziekte?.” Maar net zoals alle dieren uit de kunstinstallaties van Koen, mogen de dieren achteraf rustig hun oude dag uitblazen op de Limburgse weiden van Koen en Inge. Ook Storm.

Schrik van hun leven

“Elk jaar sterven dieren door het vuurwerk, dat steeds krachtiger lijkt. Maar hoe kalmeer je loopvogels, paarden, schapen, nandoes of kamelen? Hoe bedaar je dieren in een open stal? En wat met al die wilde, niet gedomesticeerde dieren die plots de schrik van hun leven krijgen? We zijn niet de enige soort op onze planeet, maar wel de machtigste. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor andere soorten. Die dienen niet om ons te dienen, om ons te voeden of te amuseren. Wij dienen wel rekening met hen te houden. Respect gaat over de soorten heen. Stil vuurwerk goedkoper maken of verplichten lijkt me een vorm van respect voor onze medebewoners. Elk jaar wordt daarover gesproken, laat ons er nu maar iets aan gaan doen.” besluit Vanmechelen.