Stijn Meuris vertelt over oerknal in Cosmodrome BEZOEKERS LEREN OP INTERACTIEVE MANIER OVER DE RUIMTE XAVIER LENAERS

22 maart 2018

02u55 0 Genk De Cosmodrome toont de komende vijf jaar de tentoonstelling 'De oerknal, en wat erna kwam'. Op een laagdrempelige en interactieve manier kunnen bezoekers een reis door tijd en ruimte maken. Zanger Stijn Meuris, mocht gisteren 70 kinderen gidsen door het universum. "We hebben een traject uitgewerkt dat jong en oud laat kennismaken met de kosmos", aldus Meuris.

Stijn Meuris trok in het verleden al door Vlaanderen met lezingen over het heelal, maar gisteren maakte hij 70 kinderen uit het Brusselse wegwijs over het onderwerp. Samen met Jo Klaps, een intererieur-architect uit Meeuwen-Gruitrode, kreeg Meuris van de stad de opdracht om een concept en verhaal te bedenken om de evolutie van het heelal boeiend en bevattelijk voor te stellen. "We brengen geen oud, museaal verhaal", vertelt Meuris. "We kiezen ervoor om de oerknal en wat erna kwam klaar en toonbaar te brengen."





Voor groot publiek

"Een moeilijke oefening", volgens Meuris. "Kenners van het heelal zullen hier niets nieuws tegenkomen. De inrichting is zo opgevat dat het een groot publiek moet aanspreken." Zo zijn er spitsvondigheden om het niets, de oerknal en het zogenaamde zwarte gat uit te beelden. "Stijn en ik kwamen op het idee het zwarte gat voor te stellen met een biljart met in het midden een gat waarin een bal verdwijnt", stelt Jo Klaps. En het niets? "Hiervoor bouwden we met een black box een donkere kamer na waarin niets te zien is."





De kosmos bestaat niet uit één maar meerdere universums. "Om dat uit te beelden, installeerden we een heus bad vol zeepsop", zegt Raf Santermans, coördinator van Kattevennen waar de Cosmodrome ligt. "We kregen een bellenbad en één bel stelt de aarde voor.





Op de expo kom je ook in contact met buitenaards leven. Zo zie je een alien en kan je horen hoe hij spreekt. Er is een Wunderkammer (een wonderkamer), waar foto's hangen van de tien grootste wetenschappers uit de mensheid. In een zetel kan je hen bekijken en over hen lezen."





Troef

'De oerknal, en wat erna kwam' kost de stad zo'n 197.000 euro. "Een jaar lang hebben we eraan gewerkt met een werkgroep van twintig personen", zegt Sabine Neyens, directeur van de Cosmodrome. Volgens schepen van Toerisme Lotte Trippaers is de nieuwe expositie een belangrijke troef om de marktpositie te verstevigen. "Op Katevennen ontvangen we jaarlijks 110.000 bezoekers en goed 45.000 daarvan ontdekken de Cosmodrome. Die is een belangrijke trekker in het vertalen van wetenschap naar jong en oud." Meer info op www.kattevennen.be.