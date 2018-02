Steunactie verpleegster is niet nodig 05 februari 2018

De 40-jarige verpleegster uit Bree, die wegens onvoorzichtigheid schuldig bevonden werd aan de dood van een 83-jarige vrouw in het Genkse rusthuis Toermalien, kreeg van de rechtbank opschorting van straf.





Zij werd wel veroordeeld tot betalen van een immense schadevergoeding, vermeerderd met de kosten voor het geding. In het totaal gaat het om 31.785 euro. Meteen gingen stemmen op om een steunactie voor de verpleegster op gang te zetten. Dit blijkt niet meteen nodig want de integrale schadevergoeding wordt gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.





"De schadevergoeding wordt inderdaad door de verzekering betaald", verduidelijk meester Jos Lenaerts die optreedt voor de verpleegster. "De kosten voor de strafvordering (4.870 euro) zijn wel ten laste van mijn cliënte. Verwacht mag worden dat de werkgever dit vergoedt of er minstens in tussenkomt. De raad van bestuur van Toermalien heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. Dit zal later voorgelegd worden zodra mijn cliënte een uitnodiging tot betaling heeft ontvangen", zegt meester Lenaerts. (JEK)