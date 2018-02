Stelende drugsverslaagde riskeert celstraf 22 februari 2018

Een 27-jarige Genkenaar is gisteren voor de zoveelste keer voor de rechter verschenen nadat hij in januari 2016 betrapt werd op het stelen van twee SD-kaarten en twee harde schijven in de Colruyt van Sint-Truiden. "Ik had het geld nodig voor mijn drugsverslaving", biechtte de man op. "Bij u komt er geen einde aan de miserie. Als ik uw strafregister bekijk, heb ik zin om te huilen", zuchtte de rechter. Hij wees daarbij op eerdere veroordelingen. Beklaagde verscheen in juni 2007 al voor de jeugdrechtbank door drugsproblemen. "Ik ben deze zomer in opname gegaan en volg een langdurige behandeling. Ik ben niet trots op wat ik heb gedaan, maar ben goed bezig", reageerde de man. Hij had een dagvaarding kunnen vermijden door de minnelijke schikking te betalen, maar op dat moment opende hij zijn brievenbus niet. Nu riskeert hij een celstraf van zes maanden en een geldboete van 600 euro. Hij wil toerisme gaan studeren. De zaak wordt op 16 mei verder behandeld. (BVDH)