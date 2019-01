Stebo houdt lezing

met Paul Scheffer LXB

31 januari 2019

12u00 0

De vzw Stebo heeft Paul Scheffer kunnen strikken voor een lezing die op de donderdag 28 maart zal doorgaan op de hoofdzetel van Stebo (Windekestraat 1) in Genk. Scheffer is hoogleraar Europese studies bij de universiteit van Tilburg en publicist bij het NRC Handelsblad. Z’n opiniestukken verschijnen ook regelmatig in andere Europese kranten. Hij was ook correspondent in Parijs en Warschau. Ook werkte hij mee aan verschillende series en documentaires voor televisie. In z’n jongste boek “De vorm van vrijheid” denkt hij na over de betekenis van grenzen in een geglobaliseerde wereld. Onze behoefte aan veiligheid en vrijheid dwingt ons, zo vindt Scheffer, na te denken over hoe grenzen onze open samenleving vorm moeten geven zonder muren op te trekken.