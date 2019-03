Startschot “Glasvezel tot in de woning”

op de wijk van Genk Centrum- Noord “Het opent de deur naar internet van de toekomst” LXB

15 maart 2019

12u00 0 Genk De vraag naar beter en sneller internet blijft toenemen. Om hieraan tegemoet te komen, lanceert Fluvius (de beheerder van distributienetten voor stroom; aardgas en kabel) een pilootproject dat ze in eerste instantie uitrolt in Gent, Poperinge, Diksmuide, Antwerpen en Genk. In de laatste stad wordt vandaag het startschot gegeven van het project “Glasvezel tot in de woning”. Burgemeester van Genk en onder-voorzitter van Fluvius Wim Dries en Herman Remmerie van Fluvius steken in de wijk Genk Centrum-Noord de eerste spade in de grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. “Zo’n 4500 huishoudens krijgen de kans de glasvezelkabel gratis tot in hun woning aan te sluiten”, stelt Wim Dries. “Zo krijgen ze toegang tot het internet van de toekomst.”

Al 800

“Straks kunnen kunnen verschillende leden van een gezin op hetzelfde moment muziek streamen, online gamen of televisie kijken”, vult hij aan. Het aanbod van een gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk slaat aan. “We zitten nog maar in een pril stadium van het proefproject, en er hebben zich toch al 800 gezinnen ingeschreven om de glasvezelkabel tot in hun woning te brengen.” Naast Genk Centrum-Noord zal de kabel ook kosteloos aangesloten worden in woningen op andere Genker buurten zoals Boxbergheide, Molenblook, Broekskes, Vlakveld en Kolderbos.

Voordelen

Het glasvezelnetwerk beidt veel voordelen. “Je kan extreem snel surfen op internet”, aldus David Callens, de woordvoerder van Fluvius. “Je kan gamen zonder haperingen. Toepassingen met VR (virtual reality) komen dichterbij. Mensen die thuiswerken, kunnen voortaan vanop afstand een videomeeting houden. Zorgverlening op afstand is mogelijk. Scholieren kunnen vanop hun kamer thuis spreken met hun leraren. Het glasvezelnetwerk biedt een snelle en betrouwbare verbinding die toegang geeft tot een gigantische hoeveelheid aan gegevens. Er treedt geen vertraging op bij de verbinding. Omgevingsfactoren zoals buren, afstanden en de piekuren storen de verbinding niet. Elke woning heeft een eigen kabel tot in de wijkcentrale”, vervolgt David Callens.

Een stopcontact

Om te vermijden dat overal straten opgebroken en sleuven getrokken moeten worden voor de glasvezelkabel, gaat Fluvius per wijk één centraal stopcontact voorzien. “Van daaruit gaat de kabel naar de woningen die erop aangesloten worden”, laat David Callens verstaan. Fluvius biedt zelfs geen diensten aan op het netwerk. Het is toegankelijk voor alle telecomoperatoren die diensten aan de huishoudens willen aanbieden. “Ze kunnen zelf kiezen welke provider (s) ze nemen”, licht hij toe. “Niemand is verplicht meteen een abonnement te nemen.” Via de website glasvezel.fluvius.be kunnen Genkenaren nagaan of en wanneer hun straat aan de beurt komt en ze in aanmerking komen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Wie op tijd intekent, kan 450 euro besparen op de installatie.