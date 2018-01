Startschot feestjaar tienjarig bestaan stadsbibliotheek 30 januari 2018

02u53 0

Exclusief voor Limburg en in première werd gisteren in de stadsbibliotheek de voorstelling 'Het vliegend tapijt' gespeeld. De performance is het startschot van de viering van 10 jaar bibliotheek, en daarna zullen nog héél het jaar activiteiten georganiseerd worden om het jubileum extra in de kijker te plaatsen. Peter Holvoet- Hansen is naast de bedenker ook de uitvoerder van de poëtsiche en muzikale reis rond de wereld.





Als special guest verschijnt Gökhan Girginol, Genkenaar, theatermaker en acteur die onder andere een rol vertolkt in de tv- serie Spitsbroers (vtm). Hij droeg z'n favoriet gedicht voor en begeleidde hierbij zichzelf aan de piano.





Na de première trekt de voorstelling door de binnenstad. (LXB)