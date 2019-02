Startschot BeGenkers 2.0 voor

jonge ondernemers uit Genk LXB

27 februari 2019

12u00 0 Genk Dinsdagavond vond in Thor Central (het voormalig hoofdgebouw van de André Dumontmijn in Waterschei) de kick off plaats van de derde editie op rij van de BeGenkers, een initiatief van de stad Genk om jongeren goesting te doen krijgen om te ondernemen en hen op weg te helpen een eigen zaak op te starten. Dit jaar lanceert de stad, die voor het project in zee gaat met de Luca School of Arts en UCLL, twee hogescholen in Genk en Hasselt, de BeGenkers 2.0. “We gaan nu voor een update”, vertelt de schepen van jeugd Toon Vandeurzen (CD&V). “En we geven voor het eerst sinds het ontstaan van de BeGenkers jongeren vanaf 16 de kans mee in het project te stappen.”

Uitbreiding

Iedereen kan van 16 tot 25 jaar meedoen. “We breiden het project ook uit want de jongeren kunnen zowel in het voorjaar als in het najaar workshops volgen onder begeleiding van coaches en experten. Bij de BeGenkers kunnen jongeren een goed idee uitwerken tot een concept dat kan leiden tot een start-up”, zegt Ton Vandeurzen. Later in het jaar voorzien we bij de partners die mede de BeGekers mogelijk maken contacthubs. “Hier kunnen jongeren met al hun vragen terecht en worden ze begeleid bij de ontwikkeling van hun ideeën. Op de startavond van de BeGenkers 2.0 kwamen sprekers aan het woord om jongeren te inspireren. Een hen was Inti Valdera’s (21), een leraar en een jonge ondernemer. Hij was 17 jaar toen hij ‘Valderas” (z’n eigen bedrijfje) boven de doopvont hield. “Ik ontwerp website, logo’s en huisstijlen voor bedrijven”, licht de jonge zaakvoerder toe. “Het was een start met vallen en opstaan. Menig persoon verklaarde me Genk om zo jong met een eigen zaak te beginnen. Maar ik heb doorgezet en nu draait de zaak goed.” Meer info over het ondernemersproject voor jongeren vind je op www.debegenkers.be.