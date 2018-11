Start-ups op C-Mine Crib krijgen professionele hulp LXB

05 november 2018

12u00 1 Genk C-Mine Crib, een hotspot voor start- en groeibedrijven op de vroegere mijnsite in Winterslag, gaat de 65 start-ups die daar nu gevestigd zijn extra begeleiden. Hiervoor heeft de directie van C-Mine Crib een partnerschip gesloten met Motmans & partners.

“De bedrijven kunnen bij hen terecht voor een professionele begeleiding in hun zoektocht naar een persoonlijke mentor, geschikte leden voor een adviesraad of voor extra coaching”, zegt Jasper Olaerts, de directeur van C-Mine Crib, waar vooral bedrijven in gaming, 3D-technologie en andere multimediale toepassingen gehuisvest zijn.

“We spelen in op de vraag van onze bewoners”, zegt hij. “Het is belangrijk om goed te luisteren en zo te ontdekken wat de start-ups nodig hebben om sneller te kunnen groeien. Met de hulp van Motmans & partners kunnen de bedrijven geschikte mentoren, leden van de adviesraad of raden van bestuur vinden.” Motmans & partners kan hiervoor terugvallen op wel 100 ervaringsdeskundigen. “Ons doel is dat elke ondernemer zich maximaal laat omringen door deskundige adviseurs of ervaringsdeskundigen”, aldus nog Motmans.