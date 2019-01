Stalenstraat profileren als

‘Vallei van de werelden’ LXB

25 januari 2019

12u00 0 Genk Twee jaar lang werden de handelaars, mensen die boven of naast een winkel wonen en passanten bevraagd over wat moet gebeuren om de Stalenstraat in de wijk Waterschei, één van de zes bovenlokale handelsstraten in Genk, op te waarderen. Er werd ook druk met hen overleg gepleegd in werkgroepen. Tien jaar geleden kreeg de straat een nieuw wegdek, werd een gescheiden riolering aangelegd, parkeren op de middenberm mogelijk gemaakt en ruimte gegeven aan de fietsers. “Nu gaan we de eigenheid, die de straat van anderen onderscheidt, gestalte geven”, reageert David Hubeny, winkelstraatmanager van de stad.

De bevraagden en werkgroepen hebben veel voorstellen gedaan om extra beleving in de Stalenstraat te brengen. Het is aan het college en de dienst Economie van de stad om prioriteiten en projecten vast te leggen en na te gaan of ze haalbaar en betaalbaar zijn. “We zitten nu in de finale fase waarbij we de opwaardering gaan uitvoeren op het terrein”, zegt Toon Vandeurzen, schepen van Economie en Middenstand. “Ook de budgetten hiervoor moeten nog vastgelegd worden.”

De werelden

Naar analogie van de Vennestraat in Winterslag die de ‘Straat van de zintuigen’ gedoopt werd, zal de Stalenstraat allicht als ‘Vallei van de werelden’ geprofileerd worden. “De straat ligt in de buurt van de Vallei van de Stiemerbeek en het Thor Park”, verduidelijkt David Hubeny. “Het is de bedoeling om de straat met deze groene longen te verbinden. Op het Thor Park gaan in de toekomst 3.000 en meer mensen komen te werken. Het zijn potentiële klanten voor winkels en horecazaken in de Stalenstraat. Maar het is ook een straat waar je verschillende culturen uit de wereld kan ontdekken en, letterlijk, proeven in de horecazaken. Juist door de diversiteit valt veel te beleven in de straat.”

Leegstand teruggebracht

“We gaan voor een nieuwe look & feel in de Stalenstraat”, laat Hubeny horen. “Waar het aangenaam vertoeven is. Ook zal de straat een extra groen karakter krijgen. Handelaars en bewoners willen een straat waar het fijn is om te ondernemen, te winkelen en zich te amuseren. In de Stalenstraat liggen 101 handelspanden. Meer dan 10 jaar geleden stond goed 40 procent daarvan leeg. Vandaag is de leegstand tot zo’n 7 à 10 procent teruggebracht. Er is een breed en gevarieerd aanbod van handel en horeca in de straat: veel kappers, run (dagelijkse boodschappen) en fun (winkelen voor het plezier) shoppen, supermarkten en tal van multiculturele eethuisjes die staan voor de diversiteit van de straat.”

“We gaan voor een gastvrije straat die z’n authentiek karakter bewaart, maar ook vooruit kijkt op het vlak van het shoppen en e-commerce”, voegt Hubeny eraan toe. “We geven handelaars en bewoners ook de kans zelf initiatieven te nemen om toch extra beleving op de straat te brengen.”