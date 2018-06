Stadssecretaris na 31 jaar dienst met pensioen 01 juni 2018

Gisteren was het voor Rudi Haeck de laatste werkdag op de stad. 31 jaar lang stond hij als secretaris (de functie veranderde recent in die van algemeen-directeur) aan het hoofd van de stad met 1.160 personeelsleden. Hij gaat met pensioen. Om dat te vieren hield hij een feest in Casino Modern, een zaal in Waterschei. Zowel meerderheid als oppositie in de gemeenteraad en tal van collega's uit andere steden en gemeenten in en buiten Genk loven z'n lange en onberispelijke staat van dienst. Rudi Haeck was een stille werker en een geboren manager. Het laatste was ook de overheid niet ontgaan. Hij werd samen met de toenmalige OCMW-secretaris Staf Mariën (al enige jaren met pensioen) in 2008 tot Vlaams overheidsmanager uitgeroepen. Door de integratie van het OCMW in het stadsbestuur nam Rudi Haeck sinds het vertrek van Mariën ook de functie van OCMW-secretaris waar. "In naam van het schepencollege zijn we hem dankbaar voor z'n jarenlange inzet", liet Wim Dries optekenen. "We konden steeds op hem vertrouwen en het was prettig samenwerken." Wie volgt Haeck op? Bij het eerste en tweede examen slaagde niemand. Bij het derde en laatste examen voldeden er twee. Het schepencollege koos voor Hilde Dewilde, nu nog algemeen-directeur in Diest. (LXB)