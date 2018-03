Stadspersoneel zet zich af tegen racisme en discriminatie 24 maart 2018

De internationale dag tegen racisme en discriminatie is de bijna driehonderd medewerkers van de stedelijke werkplaats gisteren niet ontgaan. Zij werden aangemoedigd om met elkaar over de onderwerpen te praten.





In de 120 voertuigen van het stedelijke wagenpark werd een geurhanger bevestigd, omdat er aan zowel racisme als discriminatie een geurtje hangt. Het personeel kreeg ook een zakje, met daarin een badge met de boodschap 'Behandel iedereen gelijk-waardig!'. Voorts kregen ze ook postkaarten en chocoladekoekjes. "Zo kunnen ze tijdens de pauze vrijblijvend over racisme en discriminatie praten", aldus schepen van Gelijke Kansen Gianni Cacciatore. De stad telt overigens 1.147 personeelsleden, onder wie 359 die buitenlandse roots hebben. In het kader van de dag tegen racisme en discriminatie heeft Genk, als enige stad in Limburg een engagementsverklaring ondertekend. "We zullen op drie vlakken initiatieven nemen", legt schepen Cacciatore uit. "Er komen praktijktesten bij makelaars in de stad, om na te gaan in welke mate ze zich schuldig maken aan racisme en discriminatie bij het aanbieden van woningen. Voorts willen we als stad ook meer mensen van vreemde origine aanwerven. We doen het op dat vlak al goed, maar het kan nog beter. Op vlak van leidinggevende functies zijn ze ondervertegenwoordigd. Dan gaan we ook nog niet-Belgen stimuleren om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen." (LXB)