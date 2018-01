Stad zoekt bewoners om mee te 'zonnedelen' 22 januari 2018

02u25 0 Genk De stad wil meer dan ooit inzetten op groene stroom. Om die ambitie waar te maken, start ze dit jaar met het project 'zonnedelen'. Gezinnen kunnen mee investeren in een grote installatie met zonnepanelen op een bepaalde locatie. De stroom die ze zo helpen produceren, wordt in min gebracht op hun energiefactuur.

"We starten dit project omdat veel burgers niet de plaats of het budget hebben om zelf groene stroom op te wekken", zegt burgemeester Wim Dries. "Maar aan de andere kant benutten we ook nog niet alle daken en andere beschikbare ruimte die geschikt zijn voor zonnepanelen." Om de omslag naar groene energie te maken, roept de burgemeester burgers, bedrijven, organisaties en overheden op de handen in elkaar te slaan. "Iedereen moet meedoen", benadrukt hij. Daarvoor is de stad ook begonnen met het project 'Iedereen Produceert'. Met zonnedelen wordt al een eerste stap gezet. "We starten met een proeproject", zegt de burgemeester. Energieleveranciers Infrax en Eandis gaan de stad hierbij helpen.





Wind-delen

Het principe van zonnedelen gaat de stad ook toepassen op wind-delen. "We laten burgers participeren in het opwekken van windenergie. Studies wijzen uit dat op Genk-Zuid nog plaats is voor 22 bijkomende windturbines. Ze besparen evenveel CO2-uitstoot als een bos van 32 hectare. Als stad stappen we mee in het project van de firma Encon. Zelf bouwen we twee windmolens, en geven we burgers de kans om mee te participeren. Wind-delen is beter dan in je eentje tegen windmolens te vechten. We willen samen met vele burgers bouwen", besloot de burgemeester. (LXB)