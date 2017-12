Stad wil af van motorclubs via nieuwe vergunningsplicht 02u25 2 Genk Vanaf begin januari zijn motorclubs, die zich willen komen vestigen in Genk, verplicht om een vergunning aan te vragen bij het schepencollege. De stad hoopt daarmee de clubs te ontmoedigen.

De maatregel van de stad kadert in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. "We zijn al enkele jaren bezig om in het kader van de zogenaamde bestuurlijke aanpak aanwijzingen te zoeken waarachter criminelen schuilgaan. De aanpak van motorbendes vormt daarin één van de prioriteiten. Incidenten in eigen land en over de grens tonen aan dat motorclubs een reëel riscio vormen", zegt burgemeester Wim Dries.





"We willen de clubs ontmoedigen en hen strenger controleren." Een vergunningsplicht gaat daarbij helpen, vindt de stad. "Het geeft ons concrete handvaten voor een gerichte aanpak van de clubs."





Als een motorclub een uitbatingsvergunning aanvraagt, zal ze ook een administratief onderzoek moeten ondergaan op het vlak van brandveiligheid, stedenbouwkundige voorwaarden, milieuwetgeving enzovoort. Voldoet de club niet aan de opgelegde voorwaarden, dan bekomt ze geen vergunning. Bestaande clubhuizen krijgen drie maanden de tijd om een aanvraag voor een vergunning in te dienen. (LXB)