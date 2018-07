Stad verzustert al 10 jaar met Bostwana 11 juli 2018

02u36 0 Genk Al 10 jaar verzustert Genk met Francistown, de tweede grootste stad in het Afrikaanse land Botswana. Momenteel verblijft een delegatie van de zusterstad in Genk. "We werken op veel vlakken samen", liet de schepen van Ontwikkelingssamenwerking Geert Swartenbroekx weten.

"Zo wisselen we studenten in de verpleegkunde uit. Scholen hier en ginder werken heel nauw samen. We werken samen op het vlak van afval (recyclage), wijkontwikkeling, gender en gelijke kansen, communciatie en ondernemersschap." De verzustering kadert ook in het Noord-Zuidverhaal. Jaarlijks wordt aan een wijk in Botswana een award toegekend waaraan een cheque van 2.500 euro verbonden is. Telkens mag een vereniging uit Genk bepalen naar welk scoiaal, economisch of cultureel project de award en het erbij horend bedrag gaat. Dit jaar mocht het Regenboogkoor, bij wie de zangers een staalkaart zijn van de diversiteit van Genk, de winnaar van de award bekendmaken. De 2.500 euro gaat naar de aanschaf van een machine die ijlolly's maakt.





"Ze hadden al zo'n machine maar met een tweede erbij kunnen ze meer lolly's produceren. Hetgeen nodig is", aldus Lieve Wouters, de Noord-Zuid- ambtenaar van de stad. "Ze kunnen ze de vraag naar ijslolly's niet meer aan. Bovendien zorgt de machine voor jobs en inkomens." (LXB)





