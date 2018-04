Stad renoveert oud klooster Minderbroeders 27 april 2018

Vijf jaar geleden kocht de stad het klooster van de paters Minderbroeders in Hoevenzavel (Waterschei). Vandaag dringt een renovatie van de buitenkant zich op.





"We gaan alle ramen vervangen met dubbel glas", vertelt schepen van Cultuur Anniek Nagels. "Bovendien wordt het dak geïsoleerd." Met de ingrepen wil de stad besparen op energie. "Infrax heeft een studie uitgevoerd over hoe het gebouw met twee verdiepingen zo energievriendelijk mogelijk kan worden gemaakt." In een volgende fase zullen het sanitair en de verwarming worden aangepast. Momenteel is het klooster de thuishaven van 21 parochiale verenigingen. Acht kleine cellen, waar de paters in verbleven, zijn nog niet ingevuld.





De renovatiewerken zullen in totaal zo'n half miljoen euro kosten. (LXB)