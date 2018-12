Stad plant Vredesboom

in het Park Molenvijvers LXB

18 december 2018

12u00 0 Genk Uittredend schepen van sociale zaken Geert Swartebroeckx mocht vandaag een vredesboom planten. Wat gebeurde naar aanleiding van de herdenking 100 jaar eerste wereldoorlog. De boom die in Park Molenvijvers in de grond werd gestopt, is een winterlinde. Samen met het planten van de boom heeft de stad het zogenaamde charter van de Vredesboom ondertekend. “Hierdoor blijft de boom symbool voor de vrede”, wist de schepen ons te vertellen. “We blijven niet enkel achter de boodschap van vrede staan maar we organiseren ook allerlei activiteiten om de vrede te bewaren en te bevorderen.”

Moeders voor Vrede

De schepen maakte bovendien van de gelegenheid gebruik om een cheque van 500 euro toe te kennen aan Anita Purnal van de organisatie Moeders voor Vrede waar ze actief lid van is. Het geld schenkt ze aan een project in Afghanistan. “Ik heb daar meer dan 20 jaar vrijwilligers (ontwikkelings) werk gedaan”, liet Anita Purnal weten. “Ik ben er al twee jaar niet meer geweest maar ik heb wel iemand gevonden die mijn werk ginder overneemt. Ginder werken we aan het versterken van vrouwen door hen te leren lezen en schrijven. Ook geven we de vrouwen kansen naar school te gaan en een vak te leren zodat ze zichzelf kunnen beredderen”, besloot Anita Purnal.