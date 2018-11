Stad ondersteunt ijslollyfabriek in

Afrikaanse zusterstad Francistown Redactie

12 november 2018

18u35 0 Genk Momenteel verblijft een delegatie van Genk in Francistown. Deze laatste is de tweede grootste stad in het Afrikaanse land Botswana waarmee Genk al meer dan 10 jaar verzustert. Bij het bezoek aan Francistown wordt zoals elk jaar een award uitgereikt voor een project in de zusterstad. Het gaat om een bedrag van 2.500 euro dat nuttig besteed wordt.

“Dit jaar ondersteunen we een fabriekje dat ijslolly’s maakt”, leggen Anniek Nagels en Alessandro Cucchiara uit, respectievelijk de schepen van cultuur en gemeenteraadslid voor Pro Genk. Het fabriekje ligt in de wijk Philip Matante West. “Daar wil men de productie verdubbelen”, aldus schepen Nagels. “Met het geld kan een tweede machine worden aangekocht. We ondersteunen dit project omdat het zorgt voor tewerkstelling en inkomsten voor het wijkcomité aldaar. Kortom, een kleine investering met een grote impact.” Bij het toekennen van de jaarlijkse award is het de gewoonte dat mensen uit een Genkse wijk bepalen waar het geld naartoe gaat. “Daar wijken we nu voor het eerst van af”, stelt Nagels. “Het Regenboogkoor koos de ijslollyfabriek. Bij de verzustering gaan delegaties uit beide steden niet enkel bij elkaar op visite, er worden ook studenten verpleegkunde en leraren uitgewisseld.

Duurzaam

“Hier in Francistown werken we rond gendergelijkheid en afval”, zegt Anniek Nagels. “Ook wisselen we kennis en informatie uit op het vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Botswana is een van de vier pilootlanden die de duurzame doelen van de Verenigde Naties onderschrijven en proberen uit te voeren.”