Stad neemt aan Europaschool eerste schoolstraat in gebruik: “Bij korte afstanden de auto vaker laten staan” LXB

18 maart 2019

12u00 1 Genk Primeur in Genk deze ochtend: de eerste schoolstraat werd er namelijk ingehuldigd. De Hooiweg, ter hoogte van de Europaschool, wordt bij wijze van test tot 28 juni dit jaar ingericht als een schoolstraat. Een half uur voor de start en een half uur na het einde van de schooldag mogen er geen auto’s komen, enkel fietsers en voetgangers. “Zo verbeteren we de verkeersveiligheid in de buurt van de school”, zegt de schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore. Goed 90 kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar aan de Europaschool mochten de straat een half uur inpalmen om ze met stoepkrijt op te fleuren.

Veiliger verkeer voor voetangers en fietsers is nodig, vindt de directeur van de Europaschool Hubert Crals. “Er wordt te snel gereden op de Hooiweg. Normaal mag daar maar 30 per uur gereden worden. Hier registeren we snelheden van 60 tot 70 per uur. Het is sluipverkeer dat de Hooiweg gebruikt om van Genk- Zuid naar het centrum van de stad te rijden.” Bovendien besloot de stad in de Keinkesstraat éénrichtingsverkeer in te voeren.” Voor Dhoore draagt een schoolstraat ook bij tot een betere luchtkwaliteit. “Zo’n straat heeft nog een bredere betekenis”, licht hij toe. “Dit traject kan zorgen voor een mentaliteitsverandering bij autobestuurders. Ouders en leerlingen worden gestimuleerd korte verplaatsingen te voet of met de fiets te doen.”

Meer fietsers

De Europaschool wil dat meer kinderen met de fiets naar school komen. “Vandaag komen 70 kinderen met de auto en 100 met de bus naar school”, getuigt Hubert Crals. “De anderen komen te voet of met de fiets. We zullen een fietsstalling bouwen die plaats biedt aan 100 fietsen. Verder leggen we op de speelplaats en in het groen een fietsparcours aan waar de kinderen fietsvaardigheden leren. Ook trekken we geld uit om nieuwe fietsen aan te kopen. Voor de derdejaars in het lager kopen we 10 fietsen, en evenveel voor de kleuters.”

Geen fietsstraat

Een schoolstraat is geen fietsstraat. “Op die laatste mogen auto’s zich mengen in het verkeer”, stelt Michaël Dhoore. “Alleen, ze moeten achter de fietsers rijden. De fietsers hebben altijd voorrang op het gemotoriseerd verkeer. In een schoolstraat zijn geen auto’s toegelaten. Enkel de mensen die wonen op het stukje schoolstraat mogen tijdens dat half uur voor en na schooltijd de schoolstraat uitrijden. Ze laten de doorgang vrij voor fietsers en voetgangers, en ze passen hun snelheid aan.” Na afloop van de testperiode gaat de stad over tot een evaluatie van het proefproject. “Als die positief is, overwegen we een definitieve invoering”, verzekert Michaël Dhoore. Later wordt een tweede straat als een schoolstraat ingericht: de Kneippstraat in Bokrijk.