Stad met magazine en digitaal platform jonge ondernemers “Méér jongeren goesting geven om te ondernemen” LXB

12 december 2018

12u00 0 Genk Twee jaar geleden gaf de stad het startschot voor het project van de BeGenkers. Hiermee wil het stadsbestuur jongeren, die goesting hebben om alleen of in groep een eigen zaak op te starten, helpen. Om nu nog méér jongeren aan te trekken en hen warm te maken om te ondernemen, stelt de stad vandaag in de modeshop Genkse Shtijl (Genker stijl of mode) op de Molenstraat twee nieuwe initiatieven voor: de BeGenkers magazine en een digitaal en interactief platform.

Succes

Het eerste jaar volgden zo’n 200 jongeren een traject om hen goed te begeleiden bij de voorbereiding en de opstart van een eigen zaak. “Vorig jaar waren er dat al dubbel zoveel maar we willen nog méér jongeren stimuleren en helpen om te ondernemen”, liet schepen van jeugd en studentenbeleid Anniek Nagels weten. “Vooral willen we ook nog méér meisjes die in het project van de BeGenkers stappen.”

Eigen blad

Momenteel hebben zeven jongeren met de BeGenkers een zaak opgestart. “Hun succesverhaal hebben we samengebracht in ht magazine dat we één keer per jaar uitbrengen. Nu hebben we het laten drukken op 5000 exemplaren en wordt het gratis verspreid. Elk verhaal in het magazine omvat een ander concept, doel en interesse”, verduidelijkte schepen Nagels. “Met hun verhalen hopen we nog meer jongeren over de streep te trekken voor de BeGenkers.

Platform

Jonge startende ondernemers of zij die eraan denken om een eigen zaak te beginne, hebben behoefte aan een breed netwerk waarop ze voor advies en andere hulp kunnen terugvallen. Hierdoor dient het platform dat de BeGenkers vandaag lanceren. “Hiermee kunnen we sneller laten zien welke jongeren bezig zijn met een eigen zaak”, legde Jan Louis De Bruyn van de Luca School of Arts die het digitaal platform heeft ontwikkeld. “Het nodigt de jonge ondernemers uit om hun concept aan de man te brengen en verder uit te werken. Het platform bevat verder een agenda die de jongeren informeert rond de regelmatige inspiratiesessies en workshops van de partners. En we bieden een netwerk aan dat is opgebouwd door de promotoren van de BeGenkers.” Dat zijn naast de stad ook de hogeschool UCLL, de Luca School of Arts, Synra en unzio. De Begenkers worden met Europees en Vlaams geld betoelaagd.

Modeshop

Ht is geen toeval dat het magazine en het internetplatform voorgesteld wordt in de modeschop Genkse Shtijl, één van de BeGenkers. “We zijn nu goed acht maanden bezig met de shop waarin we t-shirts, sweathers en truien met oneliners in de citétaal ‘Wa make, Vol Shtijl of Gans Geflipt) verkopen”, liet de uitbater en student fotografie Rino Panvini weten. We hebben een vast maar groeiend cliënteel dat regelmatig terugkomt.” Meer info vind je op www.begenkers.be.