Stad kleurt blauw-wit 16 maart 2018

Genk maakt zich op voor de bekerfinale. De voorgevel van het stadhuis is getooid met blauw-witte banieren en 's avonds kleuren de nieuwe sfeerverlichting in de binnenstad en de fonteinen in de Racingkleuren.





Wie geen ticket voor de match van zaterdag kon bemachtigen en toch wil genieten van de sfeer van een cupfinale, kan de wedstrijd live volgen op een scherm van 24 vierkante meter op het stadsplein. Voor en na de match zorgt een dj voor de muzikale noot.





Mocht KRC de Croky Cup mee naar huis nemen, vindt in de thuistad van Racing een dubbel feest plaats. Dan zakken de spelers in de prille nacht van zaterdag op zondag nog af naar het stadsplein voor een eerste feest. De spelers worden daar, afhankelijk van of er verlengingen zijn, tussen 01.30 en 02.45 uur. "Juist omwille van het late uur op zaterdag nodigen we de supporters op zondag uit voor een tweede feest", legt schepen van Evenementen Lotte Trippaers horen. Om 14 uur worden spelers, technische staf enbestuursleden van Racing door de burgemeester op het stadhuis ontvangen waarna het volkfeest om 15 uur lot zal barsten op het stadsplein. (LXB)