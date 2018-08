Stad in de ban van filmmaker Tim Burton 16 augustus 2018

02u28 0 Genk Drie en een halve maand is Genk in de ban van Tim Burton, internationaal gelauwerd maker van films zoals Edward Scissorhands, Alice in Wonderland, Batman en Beetle Juice. Zolang loopt op C Mine The World of Tim Burton, een expo die met 400 objecten een inkijk geeft in de fantasierijke figuren en installaties die dienden als inspiratie voor de films van de maestro.

"We laten niet zien hoe hij films maakt", weet Jo Kalps, de man uit Meeuwen-Gruitrode die zeven maanden bezig was met het concept en de opbouw van de tentoonstelling die Genk internationaal op de kaart zet. "We tonen z'n creatieve geest. Hij tekende veel figuren en situaties voor in z'n films op servetten. Hij is een dromer. Z'n werken tonen een donkere kant, maar ze zijn ook grappig. Het was een hele opdracht om in een industriële setting als C Mine de wereld van Burton weer te geven", aldus Klaps. De stad, organisator van de expo, verwacht 30.000 bezoekers. Ze kunnen na een bezoek aan de expo bijpraten en proeven van de wafels en Mexicaanse snacks in het pop-up Burton Café.





Big Fish

Achter het fornuis staan de Limburgse koks Giovanni Oosters en Xander Hermans. "We zijn fans van films van Burton", zeggen ze. "Het café is ingericht met attributen uit Burtons film Big Fish zoals een wit kerkje, een gazon en schoenen die aan een draad hangen. Hier staat ook een wondertable met planten en bloemen die eetbaar zijn." De meester zelf komt op 27 en 28 september naar Genk. Meer info op www.c-mine.be.





(LXB)