Stad heeft er week lang 700 inwoners bij GENK IS GASTHEER VOOR SPORTEVENT VOOR JONGEREN UIT 16 LANDEN XAVIER LENAERS

17 juli 2018

02u28 0 Genk Genk is nog tot en met 20 juli gastheer voor de 70ste editie van de FISEC-spelen, zeg maar de Olympische Spelen voor de jeugd. 700 jongens en meisjes van 15 tot 17 jaar uit 16 landen komen er zich met elkaar meten.

Basketbalspeler Robbe Eyckmans (16) uit Lommel is een van de deelnemers aan het internationale schoolsportevent. "Als sportman spelen we voor de prijzen en willen we natuurlijk winnen, maar het culturele en sociale luik van de spelen zijn even belangrijk. Sport verbindt jongeren! Dat is ook het geval hier. Ik heb al enkele vrienden gemaakt. Dat gaat spontaan. We wisselen geschenken uit en we verbroederen met elkaar."





Smeltkroes

Net zoals topatleten tijdens de Olympische Spelen verblijven in het olympische dorp, is er voor de leerlingen een heus jongerendorp. "Het gaat er gezellig en gemoedelijk aan toe", zegt Herman Van Driessche (59), directeur van de spelen. "Jongeren kunnen chillen in speciale zitzakken. Of ze treffen elkaar in een zithoek. Er is ook een vrij podium waar ze dansen, zingen of muziek spelen. Het is een smeltkroes van vele nationaliteiten en culturen."





"Het lijkt hier wel een Toren van Babel", zegt Mattice Mertens (16) uit Sint-Truiden. "Engels is de voertaal maar jongeren onder elkaar maken vlot contacten, en de taal is geen barrière. Hier heerst een plezante en ontspannen sfeer maar als we sporten, is winnen onze drijfveer. En door te spelen tegen ploegen uit andere landen kunnen ze zien waar we staan."





Fair play staat hoog in het vaandel van de spelen. "Voorafgaand aan elke wedstrijd gaan de spelers in een kring staan en roepen 'One team, one spirit', en 'Sports meets culture'", zegt Herman Van Driessche. Dat Genk gaststad is voor de spelen is geen toeval. "Genk is een multiculturele stad en met de spelen willen we het samenleven met jongeren van andere culturen promoten", zeggen Jan Leynen en Bart Goossens, twee coaches die pleitbezorger zijn geweest om de spelen toe te wijzen aan Genk.





160 vrijwilligers

"Alle 700 jongeren maken ook een multiculturele wandeling. Onderweg komen ze in contact met het mijnverleden, sportinfrastructuur, het groen en het multiculturele van de stad. Ze doen mee aan een zoektocht waarop ze foto's moeten nemen van de troeven van Genk dat de games logistiek ondersteunt." Achter de schermen zorgen 160 vrijwilligers uit Genk en omgeving voor een goed verloop van de spelen.