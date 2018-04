Stad halveert huurprijs voor feestzaal Limburghal 04 april 2018

Voortaan kunnen Genkse verenigingen de feestzaal in De Limburghal tegen de helft van de prijs huren van de stad, die ook eigenaar en uitbater is. Het verlaagd tarief, dat nu is vastgelegd op 400 euro, geldt voor elke vereniging die aangesloten is bij een Genkse adviesraad.





De vermindering van de huurprijs geldt enkel voor niet- commerciële activiteiten. "We hebben ook een sociale opdracht", zegt schepen van Werk en voorzitter van De Limburghal Angelo Bruno weten. "Vroeger betaalden verenigingen zo'n 1.000 euro huur waarin ook de energiekosten en het toezicht zitten. Met de halvering van de huur verankeren we de Limburghal opnieuw meer in de Genkse samenleving. Zo maken we ons sterk dat op deze manier een nog ruimer en diverser publiek onze infrastructuur zal leren kennen en gebruiken", aldus nog de schepen. Met de nieuwe huurregeling speelt de stad ook in op de vraag van verenigingen naar ruime en betaalbare feestzalen. (LXB)