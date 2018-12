Stad Genk wil erkenning

als toeristisch centrum

12 december 2018

12u00 0 Genk Het uittredend schepencollege van Genk heeft besloten bij de hogere overheid een aanvraag in te dienen voor een zogenaamde erkenning als toeristisch centrum. Als de laatste gemeenteraad van het jaar die volgende week donderdag 20 december plaatsvindt hiervoor z’n fiat geeft dan gaat het stadsbestuur de aanvraag officieel indienen. Zo’n erkenning heeft voordelen. “Vandaag kunnen de winkels maximaal 15 zondagen per jaar open gehouden worden. Voor winkelketens is maximum op zes zondagen vastgelegd”, reageerde de schepen van economie Lotte Trippaers.

Meer dan 15 per jaar

“Halen we de erkenning binnen dat kunnen in Genk meer dan de wettelijke 15 koopzondagen gehouden worden”, vulde de schepen aan. Voor de aanvraag tot erkenning toeristisch centrum gaat de stad niet over ijs van één nacht. “We zijn al enige tijd in overleg met de vertegenwoordigers van de handelaars in het centrum en met die in de handelsstraten buiten de binnenstad”, merkte Lotte Trippaers op.

Vaste koopzondag

“Vandaag lopen we door de handelsstructuur van Genk met een centrum, drie bovenlokale (Vennestraat in Winterslag, Stalenstraat in Waterschei en de Hoevezavellaan in Zwartberg) en drie lokale handelsstraten, tegen de limiet van 15 zondagen per jaar op.” De stad gaat in het dossier voor de erkenning voor een gezamenlijk verhaal tussen stad en handelaars. “Het veranderend consumentengedrag (e-commerce, webshops enz) doet de stad en de handelaars nadenken over een vaste koopzondag per maand”, besloot Trippaers die nog tot slot liet weten dat de stad in overleg met de handelaars een charter gaat opstellen waarin een aantal afspraken staan over het langer dan 15 zondagen open houden van winkels in een jaar.