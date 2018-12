Stad geeft jongeren méér

kansen op projectsubsidie LXB

28 december 2018

12u00 0 Genk Jongerenorganisaties zoals jeugdbewegingen en anderen kunnen bij de stad een subsidie bekomen als ze voor de dag komen met een nieuw project. Op de jongste gemeenteraad werd het reglement hiervoor vereenvoudigd en opnieuw geformuleerd. “Om de subsidies meer kenbaar te maken, hebben we de projectsubsidies een naam gegeven”, lichtte de schepen van jeugd Anniek Nagels toe. Doema is de naam. Wat staat voor “doe maar”. Hetgeen niet toevallig is gezien veel mogelijk is met de projectsubsidie.

Méér mogelijk

Naast culturele en artistieke activiteiten komen ook toonmomenten of het maken van een film in aanmerking voor de subsidie, liet de schepen weten. “Groepen van drie kinderen en jongeren tussen de 6 en 30 jaar, onder wie één meerderjarige en minimaal de helft Genkenaar, kunnen een aanvraag indienden”, legde Nagels verder uit. Later pakt de stad uit met een campagne om jongeren aan te sporen een subsidieaanvraag in te dienen. De jongeren kunnen op een bedrag van maximaal 3000 euro aanspraak maken. Nieuws is ook dat een adviescommissie zich zal buigen over de aanvragen. Die zal bestaan uit individuele jongeren, vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, een afvaardiging van de jeugdraad en andere experten uit het socio- culturele landschap.