Stad geeft jongeren goesting om te ondernemen 02 maart 2018

02u37 0 Genk Jonge Genkenaars die zin hebben om te ondernemen, krijgen de kans met het project BE- Genkers. De stad daagt jongeren tussen de 18 en 24 jaar uit om een oplossing te bedenken en uit te werken voor een aantal problemen.

Vijf challenges krijgen de geselecteerde jongeren voorgeschoteld. Het is de tweede editie van BE- Genkers op rij. "Vorig jaar deden 190 jongeren mee", stelde schepen van Jeugd en Studentenbeleid Anniek Nagels. "Enkele jongeren zijn erin geslaagd om een echte onderneming te starten."





Als is dat laatste niet de hoofdbedoeling van BE-Genkers. De vijf uitdagingen waar jongeren dit jaar rond werken, zijn door bedrijfsleiders gekozen. "Vorig jaar werden ze geformuleerd door studenten van de Luca School of Arts in Genk", aldus schepen Nagels. "Dit jaar willen we de aansluiting bij de ondernemerswereld nog groter maken."





Waarover moeten de jongeren zich dan gaan buigen dit jaar? Los de mobiliteitsproblematiek op en trigger meer jongeren tot ondernemen. Bij de derde challenge kunnen jongeren toepassingen bedenken en uitwerken om gezond te leven. Een voorlaatste challenge loopt onder het motto Go green en werk aan de klimaatdoelstellingen. Tenslotte kunnen de jonge ondernemers laten zien wat ze in hun mars hebben op het vlak van besparen. Naast het uitwerken van een challenge, volgen de jongeren een aantal workshops. Ze kunnen ten rade gaan bij een uitgebreid team van coaches en experten. In mei dit jaar worden de winnaars bekendgemaakt. (LXB)