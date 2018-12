Stad deelt belletjes uit

tegen gauwdiefstallen LXB

13 december 2018

12u00 0 Genk Op initiatief van de stad en het Veiligheidshuis werd op de wekelijkse donderdagmarkt in Genk een actie gehouden tegen gauwdieven die mensen waardevolle spullen zoals een portemonnee of een gsm stelen zonder dat de slachtoffers daar weet van hebben. Bezoekers aan de markt kregen belletjes van de gemeenschapswachten die de ronde deden in de binnenstad. ‘Gauwdieven slaan graag toe op drukbezochte plaatsen”, stelde burgemeester Wim Dries.

Belletjes

“Daar kunnen ze opgaan in de massa. De drukte van de kerst en de koopjesperiode is een ideale gelegenheid voor zakkenrollers”, vulde de burgemeester aan. Dat belletjes werden uitgedeeld is bewust gekozen. “De mensen kunnen de belletjes aan hun portemonnee of gsm hangen”, hoorden we bij het Veiligheidshuis. “Worden ze uit een broekzak of handtas gepikt dan horen de mensen dat door het belletje. Het bedelen van de belletjes is bedoeld als een actie om mensen bewust te maken hun waardevolle spullen goed op te bergen wanneer ze zich op een drukke plaats bevinden zoals een winkel centrum op een drukke dag of op een markt.”

Meldingen

Politie Carma waartoe Gen behoort, krijgt maandelijks meldingen binnen van gauwdieven”, bevestigde Wim Dries. “Door de mensen alerter te maken, maken we het voor de gauwdieven moeilijker om huns lag te slaan. Met de actie willen we de mensen wijzen op de risico’s van een openstaande handtas, een portefeuille of gsm in de achterzak.” De actie met de belletjes wordt op de koopzondag van 23 december nog eens herhaald.