Stad bundelt maatregelen tegen buitensporige trouwstoeten 21 april 2018

02u50 0 Genk Het stadsbestuur plant maatregelen om buitensporigheden tijdens trouwstoeten tegen te gaan. Zo wordt bekeken of extra camera's ingezet kunnen worden.

Het thema kwam aan bod op de jongste gemeenteraad nadat er op 7 april nog een trouwstoet uit de hand liep in de Stalenstraat, een drukke winkelstraat in Waterschei. Automobilisten reden er allesbehalve veilig en er werd zelfs met een pistool geschoten. "Onaanvaardbaar", aldus Chris Janssen (VB). "We vragen een signaal. In woorden en daden."





Kordate aanpak

Het stadsbestuur is ook allerminst van zin om de zaken op hun beloop te laten. Extra maatregelen moeten het nu mogelijk maken om buitensporigheden in de toekomst aan te pakken of te voorkomen. Al gaat men Heusden-Zolder nog niet achterna, waar de politie voortaan élk Turks huwelijk in de gaten zal houden.





"We gaan kordater informeren over de regels rond respectvol feesten", aldus burgemeester Wim Dries (CD&V). "Zo zullen we de brochure die we bij elk huwelijk meegeven, aanpassen. Het fenomeen 'trouwstoeten' zal erin opgenomen worden. Voorts testen we een systeem waarbij de politie op de hoogte is van geplande trouwpartijen. We kunnen ze niet allemaal volgen, maar we gaan ook na of we misschien tijdelijk camera's kunnen inzetten in handelsstraten."





Het stadsbestuur zal ook overleg plegen met de betrokken gemeenschappen. Genks-Turkse verenigingen veroordeelden de uitwassen van 7 april overigens streng. (LXB)