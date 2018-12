Stad bouwt kunstencentrum

op creatieve hotspot C Mine LXB

26 december 2018

12u00 0 Genk Waar de nieuwe artistieke werkplaats juist op C Mine of de vroegere site van de mijn van Winterslag - nu een hotspot voor cultuur, vrije tijd, onderwijs, toerisme en creatieve economie - komt, is nog niet bepaald. Maar dat op C Mine de nieuwbouw zal rechtgezet worden, kreeg het fiat op de allerlaatste gemeenteraad van deze legislatuur. “Sinds het ontstaan van C Mine hebben we hier al heel wat artistieke projecten gerealiseerd, en dit veelal in samenwerking met diverse partners en organisaties”, reageerde de schepen van cultuur Anniek Nagels.

Samenwerken

De bouw van een artistiek atelier getuigt daar andermaal van. Twee kunstorganisaties komen zich in het atelier vestigen. Het FLACC, nu ondergebracht in Casino Modern te Waterschei, gaat z’n werkplaats voor beeldende kunstenaars in de nieuwbouw onderbrengen. Ook het CIAP, een organisatie voor actuele kunst, komt er zich vestigen. De samenwerking tussen het FLACC, het CIAP en de stad maar ook de projecten die in het verleden rond kunst en design op en rond C Mine doorgingen, zijn ook Vlaams minister van cultuur Sven Gatz (Open VLD) niet ontgaan. Hij ondersteunt de bouw van het atelier met een infrastructuurtoelage van 1,5 miljoen euro.

Verbinden

“De dynamiek van CIAP, de standvastigheid van FLACC en de uitstraling van C mine zijn een sterke match waarin we geloven”, liet de minister weten. “Het kadert ins ons beleid waarin verbindingen en versterking centraal staan. Bovendien sluit de nieuwbouw mooi aan bij onze ambitie van het Cultuurplan Limburg.” De totale kost van de nieuwbouw bedrazgt 3,2 miljoen euro: FLACC brengt zo’n 300.000 euro in en CIAP komt tussen met 500.000 euro! De stad Genk komt over de brug met 1,1 miljoen euro. “Met de bouw van het atelier laten we zien dat de stad actief bezig blijft met het aantrekken van artistieke en creatieve parnters”, aldus nog Anniek Nagels. “We starten nu de procedure om een ontwerper aan te stellen die het C Mine Atelier (het is nog maar een werktitel) op de tekentafel gaat uitwerken.”