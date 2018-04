Stad bouwt een 'topskatepark' 20 april 2018

Schepen van jeugd Anniek Nagels heeft het startschot gegeven voor de aanleg van een skatepark, het tweede op het SportinGenk Park. "Het park van 800 vierkante meter is een aanvulling op het al bestaande skateplein op de Hooiplaats", aldus Nagels. Het nieuwe skateterrein staat open voor alle disciplines. Het is bestemd voor beginnelingen en jongeren die semi-professioneel of beroepshalve skaten. Er zitten hindernissen als trappen, schuine vlakken en lage muurtjes. "We houden rekening met de indeling van het skatepark", aldus nog Nagels. "Beginners kunnen de meer gevorderden in het skaten niet hinderen."





"Topklasse", vindt Sam Londero. "Je kan er als skater een heel parcours afwerken zonder te stoppen. Het is geschikt voor elk niveau." De bouw, een investering van 200.000 euro, neemt 10 weken in beslag. (LXB)