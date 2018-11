Stad bestelt bodemonderzoek naar

asbest op vroegere site stookoliebedrijf LXB

07 november 2018

12u00 0 Genk Het schepencollege heeft besloten om een bodemonderzoek te laten uitvoeren op een groot stuk grond langs de Elzenhoutstraat in de wijk Oud- Waterschei. Het terrein ligt momenteel braak, maar op de plek werd vier jaar geleden in de bodem een vervuiling vastgesteld. “Toen werden naast asbest ook resten van minerale oliën vastgesteld”, laat de schepen van Leefmilieu Gianni Cacciatore (Pro Genk). “De grond werd toen gesaneerd.”

“Nu geven we de opdracht tot een oriënterend bodemonderzoek op de stukken grond die grenzen aan het vervuilde terrein”, steekt schepen Gianni Cacciatore van wal. “We willen nagaan of er nog restanten van asbest en andere vervuilende stoffen in de bodem zitten.” Het bodemonderzoek vindt deels plaats op stukken grond die eigendom zijn van het stadsbestuur en deels op grond van de Openbare Afvalstoffen Maatschappij (Ovam). “Het onderzoek dat we nu vragen, gebeurt mede onder toezicht van Ovam en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.”

Stalen

“Er zullen luchtfoto’s van het terrein genomen worden”, vult de schepen aan. “Ook worden stalen van de grond genomen en peilputten geboord. Na afloop van het oriënterend bodemonderzoek en na de bekendmaking van de resultaten van de bevindingen, zal allicht nog een beschrijvend bodemonderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt een 3D-plan van de ondergrond gemaakt.” Voor het uitvoeren van het bijkomende onderzoek, trekt de stad een budget van zo’n 9.000 euro uit.

Sanering

Vier jaar geleden werd op het terrein al een zware vervuiling vastgesteld. Op het terrein runde de familie Baerts een bedrijf dat stookolie leverde. “Toen werd de vervuilde grond afgegraven en gesaneerd”, stelt Cacciatore. Het familiaal bedrijf werd failliet verklaard en de grond krijgt tot nader orde geen nieuwe bestemming. Het terrein ligt midden een groen gebied en situeert zich nabij een woonstraat.