Sprituele beurs in de Limburghal LXB

15 februari 2019

Zondag 24 februari vindt in de Limburghal aan de Jaarbeurslaan in Genk een spirituele expo plaats. De beurst staat in het teken van de parapsychologie en spiritualiteit. Bezoekers kunnen op de beurs met vragen en hun problemen terecht bij lifecoaches, therapeuten, helderzienden en astrologen. Op de dag staat tal van demonstraties en workshops op het programma. Wie op zoek is naar een persoonlijk consult os op de beurs aan het juiste adres. Tickets zijn verkrijgbaar op www.bloom.be/spirituele-expos.