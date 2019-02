Sportclub Koraalduikers met

boek over 50-jarig bestaan LXB

01 februari 2019

12u00 0 Genk Nu zondag wordt in het clubhuis van de Koraalduikers aan de Herenstraat in Waterschei (Genk) een jubileum gevierd. Bestuur en de 150 leden van de club mogen 50 kaarsjes uitblazen. Naar aanleiding hiervan brengt de sportclub een boek op 300 exemplaren uit. De stad heeft ze gedrukt en ze worden gratis bedeeld. Onder het motto “Een reis door de tijd” wordt de clubgeschiedenis erin belicht.

Op vakantie

De broers Walter en Luc Geebelen liggen aan de basis van de Koraalduikers. “Ze gingen met vakantie in Italië waar ze mensen zagen snorkelen in hun rubberen pakken en flessen op de rug”, vertelden Koen Meuwissen en Jan Vercauteren, voorzitter van en de organisator van het jubileumfeest bij de Kotaalduikers. “Terug thuis wilden ze hier een duikclub in het leven roepen. En de Koraalduikers waren geboren.”

Thor

Uniek is dat de Koraalduikers café Thor (genoemd naar de oud-voetbalclub Thor Waterschei) hebben gekocht en tot hun clubhuis omgebouwd. “We hebben aan het interieur weinig veranderd”, legde de voorzitter uit. “Het uitzicht van het destijds bruin café hebben we intact gelaten. We hebben het kunnen kopen door de financiële steun van de stad en met eigen middelen. We betalen daar nu nog altijd een lening voor af.” De voorbije 50 jaar heeft de duikclub een evolutie gekend. “In de beginjaren telde de club vooral leden tussen de 25 tot 35 jaar. Toen moest je over een goeie fysieke conditie beschikken om te duiken”, lichtte Meuwissen toe. “Vandaag ligt de gemiddelde leeftijd op 40 jaar. Walter, onze stichter, duikt nog altijd en hij is 82 . Een goeie conditie is nu niet meer vereist. Nu blaas je lucht in je jacket (vest met de fles) en kom je vanzelf terug boven.”

Schatten

De duikclub geeft lessen en trainingen in oude zandgroeven. Ook wordt jaarlijks een duikkamp gehouden in Egypte. Er wordt ook gedoken in Spanje en op de Malediven. Vind je ook schatten bij het duiken? “Leden van de club hebben amforen, baardmankruiken en kristal bovengehaald. Alleen, wat we vinden en aan de oppervlakte brengen, mogen we niet houden”, wist Koen Meuwissen te vertellen. Koen en Jan voelen zich om meerdere reden tot het duiken aangetrokken. “Je komt in een volledige stiltewereld terecht”, bekenden ze. “Je hoort niks maar je bent wel omring door een prachtige natuur onder water.”