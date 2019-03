Spektakel verzekerd

op Genker O- Parade LXB

14 maart 2019

12u00 0 Genk Genk maakt zich op voor de O- Parade, de creatieve kijk- en luisterstoet die traditioneel op 1 mei door de straten van de binnenstad van Genk trekt en bij mooi weer zo’n 100.000 bezoekers op de been brengt. Zoals elk jaar zwaaien de meikoningin en haar twee ere-dames de scepter over de parade. Voor de 64 ste editie is Sofie Jorissen (22), studente orthopedagogie uit Genk, gekozen tot meikoningin. “Ze werd door een professionele jury geselecteerd vanwege haar spontaneïteit en enthousiasme”, zegt Toon Vandeurzen, de schepen van evenementen in Genk. Op 1 mei wordt ze op de praalwagen, die de O- Parade afsluit, geflankeerd door haar twee prinsessen: Sara Fieten en Bieke Champagne.

Spektakel

De parade krijgt extra kleur en aantrekkingskracht door nationale en internationale gezelschappen die top zijn vanwege hun straattheateracts die zorgen voor spektakel. Groepen zoals Planète Vapeur doen het publiek verwonderen. “Ze komen met twee grote installaties”, legt schepen Vandeurzen uit. “Vanuit Nice brengen ze een gigantische Pegasus en Olifant mee. “ De Parijse theatergroep Remue Ménage komt voor de dag met een gloednieuwe show die nog maar één keer in hun thuisstad is getoond. Wat de O- Parade ook bijzonder maakt is dat Genkse groepen mee de optocht kleuren. Zo bouwen Genkse verenigingen zeven praalwagens. En Sofie Vandeweyer, een gerenommeerde ballonnenkunstenares, stelt haar nieuwe en levensgrote creatie voor. Meer info op www.1meigenk.be.