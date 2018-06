Speelplein met hoogteparcours geopend in Heempark 02 juni 2018

De nieuwe speeltuin in het Heempark in Genk is geopend. Voor de allerkleinsten zijn een minispeelweide met een taludglijbaan en een verstophoekje voorzien. De oudere kinderen kunnen zich uitleven op een hoogteparcours. In een gedeelte van de geitenweide staat een uitkijktoren met een mooi panorma op het Heempark en Park Molenvijvers. Een tweede eyecatcher is het laarzenpad, een wandelpad waarvoor je best stevige schoenen aantrekt. "Je kan er spelen en de natuur te beleven", vertelt schepen van milieu Gianni Cacciatore. "Binnenkort voegen we nog twee elementen toe, een junglebrug over de beek en een vlonder in de vijver." De stad trok voor de realisatie van de natuurlijke speeltuin 145.000 euro uit. (LXB)