Sofie Serré heeft de goede vorm te pakken

Je kan er helemaal niet om heen dat tal van Limburgse atleten en atletes hun beste prestaties, zeg maar persoonlijke records, dit seizoen aangescherpt hebben op de piste in Oordegem. Tal van collega's gingen dan ook de Looise belofte Sofie Serré, getraind door Jeran Van Gossum, vooraf. Op een mooie, maar zwoele zomeravond zette Serré in Oordegem een goede 60''75 neer op de 400m.





"Ik ben nu tweedejaars kadet en studente in de sportwetenschappen aan de sportschool te Hasselt", geeft Sofie Serré haar visitekaartje af. "Als jij mij vraagt welke afstanden mijn voorkeur genieten, dan is de keuze snel gemaakt. Dat zijn de kortere afstanden, zoals de 400 en de 800 meter. Ook deze laatste afstand spreekt me aan. Tijdens de IFAM-meeting alle cateorieën won ik mijn reeks van de 800m met een persoonlijke besttijd van 2'19''44. Op de 400 eveneens te Oordegem en wederom alle categorieën liep ik een nieuw PR: 1.00.75."





"Sofie is en atlete met een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen die toekomstgericht nog zeer knappe prestaties op haar palmares zal schrijven", vult haar coach nog tot besluit aan. (ULG)