Sneller internet met pilootproject

‘Glasvezel tot in de woning’ LXB

03 december 2018

12u00 0 Genk 4.500 gezinnen uit de Genkse wijken Boxbergheide, Vlakveld, Kolderbos, Broekskens, Molenblook en Genk-Centrum krijgen volgend jaar de kans gratis een glasvezelkabel in hun woning te laten aansluiten. “Zo kunnen ze supersnel op internet”, legt burgemeester en ondervoorzitter van Fluvius Wim Dries uit. Fluvius - gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van leidingen voor stroom, aardgas en riolering - heeft het project ‘Glasvezel tot in de woning’ gedoopt.

Fluvius voert het proefproject uit in vijf Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Genk, en trekt daarvoor dertig miljoen euro uit. De werken in Genk starten in de lente. “We stellen 4.500 gezinnen een aansluiting voor”, zegt Dries. “Dat is bijna een op zes woningen. Bij 600 van de 4.500 huizen gaat het om sociale woningen die verhuurd worden door Nieuw Dak. We geloven sterk in de toekomst van een open netwerk.”

“Mensen die thuis werken, kunnen videogesprekken op afstand voeren”, pikt woordvoerder Bjorn Verdoodt van Fluvius in. “Scholieren kunnen bijvoorbeeld thuis met hun leraren in contact komen om achterstand in te halen of meer uitleg te vragen. Ook zorgverlening op afstand is mogelijk. Via de glasvezelkabel zijn virtual reality-toepassingen dichterbij dan we denken. De kwaliteit van televisie en videobeelden zal ook stukken beter zijn.”

Stopcontacten

Hoe worden de kabels tot in de woning getrokken? “In Genk plaatsen we op drie plaatsen cabines met centrale stopcontacten”, legt Verdoodt uit. “Bestaande en nieuwe telecomoperatoren kunnen makkelijk infrastructuur aansluiten en hun diensten aanbieden. Het grote voordeel is dat operatoren niet langer aparte kabels tot in elk huis moeten aanleggen. Bovendien is de hinder voor de aanleg van de kabel beperkt gezien de weg en de stoep maar één keer moet opgebroken worden. Van die stopcontacten vertrekt één kabel met aftakkingen naar de huizen die aangesloten worden op de glasvezelkabel.”