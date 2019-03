Slimme camera’s op 100

27 maart 2019

Op de gemeenteraad van Genk gebruikte Zuhal Demir, de fractieleider voor de N-VA, de schietpartij die zich voordeed op de Stalenstraat in Waterschei als aanleiding om aan burgemeester Wim Dries te vragen of en in welke mate maatregelen zijn genomen om de veilheid in de stad te verzekeren. Is de burgemeester van plan om bijvoorbeeld in de buurt van populaire uitgangszaken camera’s te installeren? “We hebben ons samen met 15 andere Limburgse gemeenten geëngageerd om via een groepsaankoop bij S-Lim een slim cameranet uit te rollen”, stelt Wim Dries. De gemeenteraad heeft al de engagementsverklaring goedgekeurd. Voor Genk zijn nu al 100 locaties vastgelegd. “We brengen die op één van de volgende gemeenteraden”, aldus nog de burgemeester. “We hebben de locaties bepaald op basis van een studie waarin we naar de noden gekeken hebben. Wat moet een camera detecteren? Welke informatie is vereist? Met meerdere partners hebben we diverse plaatsbezoeken gedaan.” En de Stalenstraat? “Hier gaat het om 12 camera’s die de hele straat en de gratis openbare parking afdekken”, zegt Wim Dries. “Het gaat om een camera met herkenning van nummerplaten en 180 graden-camera’s.” De installatie van de camera’s op de 100 locaties gebeurt in twee fasen. Eerst worden in mei dit jaar in Genk-Centrum en op Labiomista in Zwartberg slimme camera’s geplaatst. In een tweede en latere fase komen de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan in Waterschei en de Vennestraat in Winterslag aan bod.